Премьер Украины Шмыгаль сообщил о создании крупнейшего в мире минного поля
Киев, 8 января, 2023, 19:57 — ИА Регнум. На территории Украины создано крупнейшее в мире минное поле, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
Иван Шилов ИА REGNUM
Денис Шмыгаль
В интервью южнокорейскому агентству Yonhap он рассказал, что на территории Украины, создано минное поле общей площадью около 250 тыс. кв. километров. По его словам, это затрудняет передвижение людей, а также «вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей».
По данным агентства, площадь заминированной территории превышает размер некоторых стран. Например, Великобритании, Румынии, а также всего Корейского полуострова.