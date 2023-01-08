Киев, 8 января, 2023, 19:57 — ИА Регнум. На территории Украины создано крупнейшее в мире минное поле, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

В интервью южнокорейскому агентству Yonhap он рассказал, что на территории Украины, создано минное поле общей площадью около 250 тыс. кв. километров. По его словам, это затрудняет передвижение людей, а также «вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей».

По данным агентства, площадь заминированной территории превышает размер некоторых стран. Например, Великобритании, Румынии, а также всего Корейского полуострова.