Пекин, 8 января, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы КНР провели военные учения около острова Тайвань. Об этом сообщает пресс-служба Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в соцсети WeChat.

chinamil.com.cn Солдаты Народно-освободительной армии Китая

По информации пресс-службы, 8 января было организовано совместное боевое патрулирование различных родов и видов войск, а также практические военные учения в воздушном пространстве и морской акватории вокруг острова Тайвань.

Уточняется, что учения проводились для проверки совместных боевых возможностей войск, а также для решительного противодействия провокационным действиям сепаратистских и внешних сил, которые выступают за независимость Тайваня.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря военнослужащие Китая также проводили патрулирование и учения со стрельбами рядом с островом Тайвань.

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