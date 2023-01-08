Берлин, 8 января, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Депутаты бундестага от Свободной демократической партии Германии отправились на Тайвань. Об этом 8 января сообщила немецкая газета Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг

Согласно опубликованным данным, делегацию в которую вошла руководитель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман и ещё восемь человек, возглавляет заместитель председателя фракции Йоханнес Фогель.

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Визит продлится до 12 января, его цель — послать сигнал солидарности против угрожающих жестов Китая в отношении Тайваня. Делегация намерена встретиться с политиками из правительства и оппозиционного блока, а также с представителями правозащитных организаций, бизнеса и военными.

Журналисты отмечают, что нынешний визит может вызвать дипломатические разногласия с Китаем, поскольку китайские власти называют визиты иностранных парламентариев на Тайвань «вмешательством во внутренние дела».

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Германия сигнализирует НАТО о готовности вступить в конфликт на Украине вместе с другими странами альянса.

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