Варшава, 8 января, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Польские политики убеждают партнеров по НАТО в необходимости предпринимать дальнейшие шаги по «радикальному ослаблению России», сообщает Die Welt 8 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Речь идет в том числе о Германии и Франции, отмечают авторы издания.

Целью является «раз и навсегда сдержать Россию», так, чтобы добиться «мира в Европе на несколько десятилетий», сообщили изданию источники в МИД Польши.

В Варшаве настаивают, что перемирие «на условиях России» ввиду вышеназванных целей недопустимо, сказано в публикации.

В Кремле ранее отмечали, что переговоры с Киевом возможны при выполнении требований, заявленных в начале СВО, и с учетом признания возвращения четырех регионов в состав России. В Киеве от такого подхода отказываются.