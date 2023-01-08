Москва, 8 января, 2023, 19:35 — ИА Регнум. В Москве утром 9 января температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит около 25 градусов мороза, на дорогах местами будет гололедица. В Подмосковье похолодает до минус 30 градусов.

Andrey Мороз

В течение дня в Московском регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит около 19 градусов ниже ноля.

Со вторника, 10 января, температура в Москве и области будет повышаться. По ночам прогнозируется около 19 градусов мороза, днём — от 12 до 10 градусов ниже ноля. Сохранится гололедица, ветер усилится до 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце первой рабочей недели 2023 года, 13 января, столбики столичных термометров поднимутся до — 2… — 7 градусов, что немного теплее нормы.

По данным центра погоды «Фобос», после аномальных рождественских морозов крещенские бывают сильными лишь примерно в 30% случаев. В связи с этим на Крещение высока вероятность того, что в Москве и области будет не холоднее минус 8–13 градусов.

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