Тегеран, 8 января, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Иране Алексей Дедов вручил верительные грамоты президенту республики Ибрахиму Раиси. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

В ходе встречи стороны обсудили успешно развивающиеся отношения между странами, в том числе в торгово-экономической области. Собеседники отметили, что с января по октябрь 2022 года товарооборот между Россией и Ираном превысил отметку $4 млрд.

Представители двух стран высоко оценили координацию действий Москвы и Тегерана в ООН и на других площадках, а также обменялись мнениями по ряду международных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Франция не имеет права оправдывать оскорбление святынь других стран.

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