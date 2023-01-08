Вашингтон, 8 января, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Безлимитный банкомат снова работает. Так отреагировали пользователи Twitter на обращение Владимира Зеленского к новому спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Вынь руки из наших карманов!»

«Зеленский рад, что его безлимитный банкомат снова работает».

«Зачем вам деньги налогоплательщиков США? Чтобы ваша жена могла купить себе еще Louis Vuitton в Париже?»

Также пользователи Twitter напомнили, что США уже выделили киевскому режиму более $100 млрд, но Зеленский просит ещё, продолжая разорять американских налогоплательщиков.

Ранее Зеленский поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей США и заявил, что киевский режим рассчитывает на постоянную помощь от Америки.

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