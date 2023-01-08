Молдавия, 8 января, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Европейский парламент будет и дальше оказывать Молдавии поддержку в процессе евроинтеграции страны. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

По ее информации, 8 января премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица завершила рабочую поездку в Германию. Там она встретилась с главой Европарламента Робертой Метсолой, а также приняла участие в заседании парламентской группы Христианско-социального союза в бундестаге.

Отмечается, что в Европарламенте продолжат поддерживать Молдавию в процессе подготовки к вступлению в Евросоюз: на встрече с Метсолой были рассмотрены меры, которые должны предпринять власти Молдавии.

Гаврилица заверила, что правительство страны поддержит реформы, которые будут способствовать улучшению качества жизни в Молдавии и повышению экономической устойчивости республики, пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что на встрече также были рассмотрены вопросы безопасности в регионе, и кризисы, которые вызваны событиями на Украине.