Донецк, 8 января, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Число погибших в результате удара ВСУ по Старобешевской ТЭС возросло до двух, сообщили 8 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов. связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ Смерч

Уточняется, что удар был нанесен из комплекса «Точка-У».

Как сообщалось ранее, Старобешевская теплоэлектростанция была обстреляна ВСУ в ночь на 8 января.

Станция получила повреждения. На месте работали спасатели, по их данным, под завалами могли находиться два человека.