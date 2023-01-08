Два человека погибли в результате обстрела Старобешевской ТЭС
Донецк, 8 января, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Число погибших в результате удара ВСУ по Старобешевской ТЭС возросло до двух, сообщили 8 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов. связанных с военными преступлениями Украины.
Иван Шилов ИА REGNUM
Реактивная артиллерия ВСУ Смерч
Уточняется, что удар был нанесен из комплекса «Точка-У».
Как сообщалось ранее, Старобешевская теплоэлектростанция была обстреляна ВСУ в ночь на 8 января.
Станция получила повреждения. На месте работали спасатели, по их данным, под завалами могли находиться два человека.