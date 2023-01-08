Берлин, 8 января, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Любая помощь Украине должна осуществляться в координации с международными партнёрами, особенно с США, считает сопредседатель социал-демократической партии Германии Заския Эскен.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

До этого её коллега Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять киевской армии танки Leopard.

Ранее Берлин решил поставить киевскому режиму порядка 40 БМП Marder и дополнительную батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. При этом почти половина (49%) жителей Германии считает ошибкой решение поставить Киеву очередной пакет военной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ не должны применять тяжёлое оружие для ударов вглубь России, иначе этот конфликт станет полномасштабным, чего опасается Запад.

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