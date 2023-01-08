СБУ анонсировала поиск диверсантов в Харькове
Харьков, Украина, 8 января, 2023, 18:49 — ИА Регнум. СБУ 9 и 10 января будет искать в Харькове диверсантов, сообщили представители службы 8 января.
Ssu.gov.ua
СБУ
Предполагается досматривать жителей и автомобили, возможно введение ограничений на проход и проезд. К поискам будут привлечены военные и спецтехника, включая радиотехнические средства.
О массовых проверках СБУ в Харькове сообщалось в августе 2022 года. Сотрудники службы намеревались выявить «граждан, имеющих родственников или знакомых в России».