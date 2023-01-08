Уфа, 8 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. В зоне СВО погиб российский военнослужащий из Башкирии Фанис Хусаинов, который стал известен после того, как угнал БТР киевских боевиков. Об этом 8 января сообщает агентство «Татмедиа» в своем телеграм-канале.

Astrgorod.ru Вечный огонь

Информация о гибели официально не подтверждена оборонным ведомством, однако журналисты рассказали, что сослуживцы Хусаинова по телефону сообщили о трагедии главе администрации села Новокайпаново Флюру Зиннатуллину. Уточняется, что в этом селе, уроженцем которого Хусаинов является, сейчас идут приготовления к похоронам.

Хусаинов в ходе выполнения одного из заданий в зоне спецоперации оказался в одиночку против семи бойцов противника. Он не растерялся, уничтожил двоих боевиков, ещё одного взял в плен и сумел отправиться к союзным войскам на украинском БТР.