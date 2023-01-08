Вашингтон, 8 января, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Новые поставки американского вооружения на Украину не должны использоваться для ударов по территории России, признанной Западом. Об этом 8 января пишет Bloomberg со ссылкой на обозревателя Андреаса Клута.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По его мнению, ВСУ не должны применять тяжёлое оружие для ударов вглубь России, иначе этот конфликт станет полномасштабным, чего опасается Запад.

Для передачи украинским военным западные страны очень тщательно выбирают оружие. При этом отправка боевых машин Marder и Bradley может говорить о смене риторики Франции, Германии и США, так как до этого НАТО отказывали в таких поставках, добавил Клут.

Как сообщало ИА REGNUM, США в первые дни 2023 года объявили о выделении новой военной помощи Украине в размере более 3,75 миллиарда долларов. Киев получит дополнительные ракетные системы HIMARS, бронемашины HUMVEE и MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow.

Вашингтон требует от ВСУ активных боевых действий, в том числе и наступательных.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, военного дипломата, кандидата военных наук Александра Бартоша, направлений наступления может быть несколько, наиболее вероятное — Мелитополь в Запорожье.

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