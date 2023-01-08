Москва, 8 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Иностранные наемники ВСУ под Кременной в Луганской Народной Республике прикрываются мобилизованными гражданами Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего Западного военного округа (ЗВО).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У противника линия обороны выстроена в три эшелона, расстояние между эшелонами от двухсот до трехсот метров», — рассказал военный, добавив, что на первой линии находятся мобилизованные, за ними — силы спецподразделений и наёмники, а на третьей линии также мобилизованные.

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Офицер отметил, что солдаты ВСУ на первой линии демонстрируют небоеспособность из-за чего противник пытается подключить артиллерию, танки и авиацию.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время украинские подразделения перегруппировываются после удара, нанесенного по ним российской артиллерией 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли посёлок Тёткино.

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