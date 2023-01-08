Самара, 8 января, 2023, 18:20 — ИА Регнум. В Самарской области простились с погибшими в Макеевке военнослужащими. Об этом 8 января сообщили в горадминистрации Тольятти.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Траур

«В Тольятти простились с Алексеем Горюновым и Сергеем Безалтычным. Наши земляки погибли в ночь на 1 января в результате вражеского обстрела боевиками ВСУ в Макеевке», — рассказали в администрации города.

Проститься с погибшими, которые до мобилизации работали на «АвтоВАЗе», пришли родные и близкие, друзья, соседи, коллеги по работе и боевые товарищи.

«В этот прискорбный день мы прощаемся с нашими земляками, которые, оставаясь верными воинскому долгу, ушли защищать интересы Отечества, наше будущее и будущее наших детей», — сказал градоначальник Тольятти, пообещав поддерживать семьи и близких погибших бойцов.

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В Новокуйбышевске проводили в последний путь Владислава Иноземцева и Георгия Ложкина. Траурные церемонии также прошли в Красноярском, Безенчукском, Приволжском и Кошкинском районах.

Напомним, киевские боевики нанесли удар по зданию ПТУ, в котором находились российские военные, 1 января в 00:01. Причиной удара по зданию могла стать высокая сотовая активность.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России провели операцию возмездия против боевиков ВСУ в ответ на удар, который был нанесен киевскими карателями по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

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