Рим, 8 января, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Примерно 300 фанатов итальянских футбольных клубов «Наполи» и «Рома» устроили потасовку на автостраде около города Ареццо. Об этом 8 января сообщает газета Corriere della Sera.

Kenichiro Ogane/Global Look Press Фанаты Ромы

Отмечается, что болельщики «Наполи» ехали в Геную на матч с «Сампдорией». В это же время фанаты «Ромы» направлялись на гостевую игру с «Миланом».

Фанаты перекрыли автостраду, в результате чего образовалась 13-километровая пробка. В ход пошли петарды и дымовые шашки, некоторые были вооружены палками.

В результате инцидента как минимум один человек получил ранения и был госпитализирован.