Донецк, 8 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 8 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Обстрел Донецка

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:35 (совпадает с мск) — н. п. Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 января боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО.

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