Минск, 8 января, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Белоруссии и России проведут совместные летно-тактические учения. Об этом 8 января сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

По ее информации, совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ), пройдут с 16 января по 1 февраля 2023 года.

Уточняется, что 8 января в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа российских Воздушно-космических сил. Отмечается, что в ходе проведения учения будут задействованы все полигоны и аэродромы ВС Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что белорусско-российская региональная группировка войск преследует исключительно оборонительные цели и рассчитана в первую очередь на защиту западных границ Союзного государства двух стран.

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