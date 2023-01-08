Стокгольм, 8 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Турция выдвинула невыполнимые условий для одобрения заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс, заявил 8 января премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

По его словам, турецкие власти хотят того, что Швеция «не может и не хочет им дать».

«Теперь решение за Турцией», — добавил политик.

Анкара несколько раз указывала на то, что не может согласиться с членством Швеции и Финляндии в НАТО. Альянс тогда станет местом, где будет много представителей «террористов», считают турецкие власти (подразумеваются граждане, разыскиваемые Турцией и получившие убежище в Швеции).

Кроме Турции, присоединение Швеции и Финляндии к военно-политическому блоку не поддерживает Венгрия.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о намерении страны дождаться одобрения членами НАТО заявки Швеции на вступление в альянс.

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