Дакар, 8 января, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Сорок человек погибли в результате столкновения двух автобусов в регионе Кафрин в Сенегале, сообщает 8 января портал Sene. News.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ЧП случилось около 2 часов ночи в районе деревни Сикило. Первоначально сообщалось о 38 погибших и более 100 пострадавших, но мэр города Кафрин подтвердил, что погибли 40 человек.

В регионе отменены концерты и другие общественные мероприятия. Президент страны Маки Салл, как сообщало ИА REGNUM, объявил с 9 января трёхдневный траур.

Десять лет назад, 7 августа 2012 года, в районе Сикило при столкновении автобуса и грузовика погибли 23 человека. Сила удара была такой, что некоторых погибших разорвало на части. Власти пообещали принять решительные меры для обеспечения безопасности движения. Теперь они повторяют те же обещания, отмечает издание.