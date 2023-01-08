Шэньян, Китай, 8 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Снятие ограничений на российско-китайской границе касается всех категорий граждан, имеющих действующие визы. Об этом 8 января сообщил генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Снятие ограничений касается любых категорий граждан, имеющих действующие визы, включая туристов», — сказал он в интервью ТАСС, добавив о возобновлении пассажирского сообщения через автомобильный пункт пропуска Краскино — Хуньчунь.

По словам Чернышенко, для въезда на территорию Китая водителям и пассажирам необходимо иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

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«Наличие «кода здоровья», прохождение ПЦР-тестирования и обязательного карантина по прибытии в страну не требуется, однако необходимость заполнения декларации здоровья сохраняется», — добавил дипломат.

Сообщается, что лица, имеющие симптомы респираторных заболеваний, могут быть подвергнуты тестированию на наличие антигена COVID-19. В случае выявления инфекции и при отсутствии других заболеваний может быть предусмотрена самоизоляция по месту жительства или пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитик швейцарского банка Credit Suisse Золтан Пожар заявил, что готовность Китая закупать нефть у стран Персидского залива за юани свидетельствует о начале сильного изменения правил на мировом рынке энергоресурсов.

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