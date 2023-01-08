Минск, 8 января, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своих болезнях. Соответствующее видео опубликовало издание «Беларусь сегодня» в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Так, Лукашенко в беседе со священнослужителем напомнил, что уехавшие из республики оппозиционеры постоянно его хоронят.

«Меня всё хоронят, хоронят эти беглые», — отметил он, добавив, что эти люди «открывают» у него всё новые болезни.

По его словам, когда говорят в таком плане — хоронят или обсуждают здоровье — это плохо. Президент уверен, что сплетникам впоследствии зло вернётся обратно.

«Это боком вылезет им. А мы будем жить!» — отметил белорусский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко окончательно согласовали многие вопросы и расставили точки над «i».

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