Стокгольм, 8 января, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Швеция готова стать частью европейской противоракетной обороны НАТО, заявил 8 января премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

По словам политика, военно-воздушные силы и системы противовоздушной обороны Швеции станут основным вкладом королевства в Североатлантический альянс.

Кроме того, Швеция готова внести свой вклад в наземную боевую оборону.

Предстоящее членство страны в НАТО премьер-министр назвал долгосрочным.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году половина стран НАТО поддержала идею европейского противоракетного щита.

Предполагается, что система будет иметь несколько уровней для перехвата различных видов ракет с разных высот, возможно, объединив израильские системы ПВО Arrow 3, а также американские Patriot и немецкие Iris-T.

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