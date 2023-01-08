Москва, 8 января, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Информация о том, что экипаж неисправного «Союза МС-22» вернётся на Землю на двух разных кораблях, не соответствует действительности. Об этом 8 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

Иван Шилов ИА REGNUM Союз

«Госкомиссия состоится 11 января, её решение будет озвучено. Любые предположения до решения госкомиссии являются просто домыслами», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Роскосмос и NASA якобы договорились, что «Союз МС-22» будет садиться пустым в автоматическом режиме. При этом следующий корабль «Союз МС-23» отправится в феврале с командиром Олегом Кононенко и двумя пустыми креслами. Кроме того, в феврале полетит американский корабль Crew Dragon с тремя членами экипажа и одним пустым креслом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря произошла утечка в системе охлаждения космического корабля «Союз МС-22» из-за механического повреждения обшивки, которое могло быть вызвано попаданием микрометеорита или космического мусора.