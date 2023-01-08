Сербия, 8 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В городе Штрпце началась масштабная акция протеста после нападений на сербов со стороны граждан Албании, сообщают 8 января местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Митингующие собрались у здания муниципалитета с требованием остановить албанский террор.

Напомним, 6 и 7 января албанцы Косова напали на сербских жителей. Трое пострадавших, в том числе 11-летний подросток, были госпитализированы.

Власти Сербии потребовали привлечения внимания мировой общественности и принятия экстренных мер для предотвращения нового обострения ситуации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что НАТО отклонило запрос Белграда на введение контингента армии и полиции Сербии в Косово и Метохию. Результат, по его словам, был предсказуем.

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