Вашингтон, 8 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Очень глупую и опасную ошибку могут совершить США, не желая уступать России весьма вероятную победу на Украине. Эта ошибка грозит ядерной конфронтацией, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Он отметил, что США уже потратили много денег на поддержку Киева, руководство страны решительно настроено на полное поражение Москвы. Победа России в такой ситуации станет для Вашингтона ещё одним стратегическим поражением после вывода войск из Афганистана.

«На кону то, что осталось от доверия к США», — написал Рикардс.

Если Россия поставит Украину на грань поражения, президент США Джо Байден и его администрация вряд ли опустят руки. Байден не становится мягче и повторяет заявления о том, что США будут помогать Киеву столько, сколько потребуется. Российский президент Путин тоже не отступит, подчеркнул бывший советник.

«Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдёт, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено от отчаяния», — предостерёг Рикардс.

По его словам, после этого вырастет вероятность более широкого применения стратегического ядерного оружия.

В своей статье он выразил уверенность, что в качестве помощи Украина получает отнюдь не оборудование на миллиарды долларов, а лишь «отходы из запасов США».

США отправляют для ВСУ старые или устаревшие системы, после чего выделяют ассигнования для заказа себе самим нового оружия. Таким образом, в выигрыше останутся американские оборонные подрядчики, а в проигрыше — бессмысленно погибающие граждане Украины.

Читайте также: Длительность конфликта на Украине играет против Киева — Райс и Гейтс