«Авангард» одержал победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ
Омск, 8 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Авангард»
В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Корбан Найт и Арсений Грицюк. У «Автомобилиста» отличился форвард Даниил Тарасов.
На сегодняшний день «Авангард» занимает третье место в Восточной конференции, на счету команды 62 очка. «Автомобилист» идёт на первом месте в Восточной конференции с 63 очками.
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