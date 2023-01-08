Омск, 8 января, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Авангард»

В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Корбан Найт и Арсений Грицюк. У «Автомобилиста» отличился форвард Даниил Тарасов.

На сегодняшний день «Авангард» занимает третье место в Восточной конференции, на счету команды 62 очка. «Автомобилист» идёт на первом месте в Восточной конференции с 63 очками.

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