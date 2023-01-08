Москва, 8 января, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России, легендарный директор «Современника» Леонид Иосифович Эрман. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Московского художественного театра им. Чехова.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

Заслуженный деятель искусств России скончался вечером 7 января, ему было 96 лет. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Леонида Иосифовича.

Уточняется, что прощание с ним состоится 10 января в 12:00 в ритуальном зале Московского областного научно­-исследовательского клинического института на ул. Щепкина, дом 61/2, стр. 22.

В юношеские годы Эрман прошёл Великую Отечественную войну, в 1952 году поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ. Он участвовал в создании «Современника» в качестве заведующего постановочной частью, потом стал его финансовым директором. С 2012 по 2018 год был помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.