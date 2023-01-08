В Запорожской области начнут выдачу пропусков для перемещения по региону
Рогов сообщил, что в Запорожской области начнут выдачу пропусков для перемещения по региону
Мелитополь, 8 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Выдача пропусков для перемещения по Запорожской области начнётся с 9 января. Об этом 8 января сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Запорожье
«Выдача пропусков проводится военными комендатурами Мелитополя, Бердянска и Токмака с 8:00 до 20:00», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
По его словам, пропуска нужны для предприятий и организаций, в том числе на личные автомобили сотрудников.
Рогов рассказал, что для получения пропуска необходимо подать заявление, а также указать собственников транспортного средства и приложить копии документов, подтверждающих право обладания ТС.