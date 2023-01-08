Москва, 8 января, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В центре Москве органы правопорядка ликвидировали подпольный бордель с мигрантами-трансгендерами. Об этом 8 января сообщает телеграм-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Согласно опубликованным данным, молодые люди из Таджикистана и Киргизии предоставляли мужчинам услуги сексуального характера за пять-шесть тысяч рублей в час. Однако одному из клиентов не понравился сервис, и он донёс на них в полицию.

В отношении организаторов притона возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Рождественские службы посетили порядка 1,6 млн человек.

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