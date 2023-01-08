Москва, 8 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Три человека, тела которых нашли после пожара в квартире на юго-западе Москвы, были родственниками. Мужчина убил мать и сестру, потом покончил с собой, сообщает 8 января столичное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

По предварительной информации, мужчина произвёл выстрелы в своих мать и сестру из огнестрельного оружия. Они скончались на месте от полученных ранений.

«После этого злоумышленник поджёг квартиру и покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек по статье 105 УК РФ. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, после которого трёх человек нашли убитыми, произошёл в 14-этажном доме на улице Дмитрия Ульянова.