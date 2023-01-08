Донецк, 8 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В ходе обстрела киевскими боевиками населенного пункта в Донецкой Народной Республике был ранен мужчина. Об этом 8 января сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

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По его словам, в ДНР киевские боевики обстреляли населенный пункт Александровка. По нему было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм. Уточняется, что в результате обстрела получил ранение мужчина 1957 года рождения.

Кулемзин также сообщил, что в результате обстрела частного сектора Киевского района были повреждены четыре домовладения и одно складское помещение.

Как передавало ИА REGNUM, российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 70 боевиков ВСУ.