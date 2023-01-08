Москва, 8 января, 2023, 16:19 — ИА Регнум. ВСУ продолжали обстреливать населённые пункты регионов России в период, когда российские войска прекратили наступательные действия, заявили в Министерстве обороны 8 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел из миномета

Обстрелы велись интенсивно и в течение всего указанного периода, отметили в ведомстве.

В частности, на купянском и краснолиманском направлениях ВСУ было произведено 78 артиллерийских и минометных обстрелов, указали в министерстве. На соледарском, авдевском и марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия применялась 155 раз. По жилым кварталам Донецка было выпущено более 180 снарядов.

Ответным огнем армия России подавила артиллерию ВСУ, из которой велись обстрелы, добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 5 декабря президент Росси Владимир Путин дал указание прекратить наступательные действия на время празднования Рождества. В Киеве от предложения пойти на аналогичные меры отказались.