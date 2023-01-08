Москва, 8 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Пятьдесят российских военнослужащих, побывавших в плену у ВСУ, вернулись домой. Кадры с их прибытием опубликованы 8 января в популярных телеграм-каналах.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В Минобороны сообщили, что 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, возвращены с территории, подконтрольной Киеву, в результате переговоров.

Военнослужащих доставят в Москву самолётами и поместят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации. Помимо медицинской, им оказывают психологическую помощь.