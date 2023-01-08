ЛНР, 8 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В городе Лутугино Луганской Народной Республики возобновили подачу газа после диверсии на газопроводе, сообщает 8 января пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

По официальной информации, «все социальные объекты и более десяти тысяч абонентов подключены к газоснабжению в Лутугино».

Ранее ИА REGNUM сообщало, взрыв на газопроводе произошел вечером 7 января. Мощность взрывного устройства, заложенного у магистрали, составила около 500 грамм в тротиловом эквиваленте.

Аварию на газопроводе признали диверсией. Возбуждено уголовное дело.

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