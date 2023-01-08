Москва, 8 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 70 боевиков ВСУ, сообщили 8 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция России

Отмечается, что ударами российской артиллерии была сорвана попытка ВСУ силами до роты 54-й механизированной бригады контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики.

«Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 50 боевиков ВСУ. Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль.

Также в районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ.