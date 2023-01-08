Москва, 8 января, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 50 боевиков ВСУ, сообщили 8 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«В результате (артиллерийских) ударов уничтожено более 50 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль.

Также в районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 70 боевиков ВСУ. Ударами российской артиллерии была сорвана попытка ВСУ силами до роты 54-й механизированной бригады контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики.