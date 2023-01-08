Москва, 8 января, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Пять беспилотников ВСУ уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 8 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, пять украинских БПЛА уничтожены в районах населённых пунктов Паталаховка, Кузьмино, Куземовка, Пшеничное и Кременная (ЛНР).

Помимо этого, 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» перехвачено около города Донецка, населённых пунктов Степное (ДНР), Кременная (ЛНР) и Орехов Запорожской области.

Кроме того, одна американская противорадиолокационная ракета HARM сбита в районе населённого пункта Курдюмовка (ДНР).

Читайте также: В Минобороны рассказали об операции возмездия за Макеевку