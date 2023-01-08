Москва, 8 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы России поразили склады вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Василий Иванов ИА REGNUM Танковая атака ВС России

Ударами авиации, артиллерии и ракетных войск России были поражены склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около населенных пунктов Константиновка и Красный Лиман ДНР, рассказали в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, российские военнослужащие выявили два пункта дислокации киевских боевиков в Краматорске, в которых базировались порядка 1300 человек. В результате ракетного удара по этим объектам около 600 человек уничтожено, уточнили в Минобороны России.

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