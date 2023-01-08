Прокуратура: трое погибших при пожаре в Москве могли быть убиты
Москва, 8 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Пожар произошёл в жилом доме на юго-западе Москвы. Погибли три человека, есть признаки убийства, сообщили 8 января в столичной прокуратуре.
Прокуратура Москвы, t. me/moscowproc
Последствия пожара на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Тела троих человек обнаружили после тушения пожара на улице Дмитрия Ульянова. Горела одна из квартир в 14-этажном доме.
«По предварительной информации, на телах двух женщин и мужчины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Работу правоохранителей координирует гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов, добавили в ведомстве.