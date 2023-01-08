Москва, 8 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Пожар произошёл в жилом доме на юго-западе Москвы. Погибли три человека, есть признаки убийства, сообщили 8 января в столичной прокуратуре.

Прокуратура Москвы, t. me/moscowproc Последствия пожара на улице Дмитрия Ульянова в Москве

Тела троих человек обнаружили после тушения пожара на улице Дмитрия Ульянова. Горела одна из квартир в 14-этажном доме.

«По предварительной информации, на телах двух женщин и мужчины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Работу правоохранителей координирует гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов, добавили в ведомстве.