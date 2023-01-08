Москва, 8 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Плановый полёт над Тихим океаном провели два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Об этом 8 января сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM МиГ-31

«Пара дежурных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ на Камчатке из состава отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России провела плановые полёты над Тихим океаном», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, лётчики отработали навыки пилотирования в условиях низких температур в отсутствии видимых ориентиров. Полёты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что в марте прошлого года на Камчатку после глубокой модернизации вернулись сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

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