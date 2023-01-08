Вашингтон, 8 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Завершить конфликт с Россией позволит нейтральный статус Украины. Об этом написал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своей новой книге.

Usbotschaftberlin Генри Киссинджер

«Если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 км от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала», — написал Киссинджер.

По его мнению, разрешить ситуацию позволит именно нахождение Украины вне НАТО. Он отметил, что Россия всегда будет играть ведущую роль в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс заявили, что Россия не допустит поражения в конфликте с Украиной.