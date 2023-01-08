Донецк, 8 января, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Истребительной авиацией ВКС России за прошедшие сутки было сбито пять самолетов ВСУ, сообщили 8 января в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press Истребитель Миг-31

Так, в районе населенного пункта Лозовое в Харьковской области был сбит Су-27, в районе населенного пункта Изюм сбит самолет Су-24, в районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два Су-25, а в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное Луганской Народной Республики.