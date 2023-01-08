Париж, 8 января, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что его доход заметно упал после того, как он стал президентом. Об этом политик заявил в интервью, показанном на канале France 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отвечая на вопрос журналистов о величине заработка, Макрон отметил, что всё относительно. Он пояснил, что его доход выше средней отметки, но меньше по сравнению с теми, «кто принимает решения в бизнесе».

«Это зависит от того, что ты называешь большими деньгами. Честно говоря, у меня их было больше, прежде чем я стал президентом. Теперь у меня их намного меньше!» — сказал французский президент журналисту.

Президентский пост — не лучшая работа для того, чтобы иметь много друзей. Так Макрон ответил на вопрос о дружбе.

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