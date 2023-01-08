Киев, 8 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. На востоке Украины наблюдается «сложная ситуация». Об этом 8 января заявила заместитель министра обороны киевского режима Анна Маляр в эфире телемарафона, сообщает киевское издание «Страна».

Annamaliar.com.ua Анна Маляр

Особенно тяжелая обстановка, по её словам, наблюдается в Соледаре.

«На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых — наступает враг», — рассказала она, сообщив о том, что российские военные пытаются выйти за границы Донецкой области или «с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт».

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Замминистра также сообщила о том, что большая часть ВСУ состоит из мобилизованных.

«И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны», — сказала Маляр.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Александровки в Донецкой Народной Республике со стороны боевиков ВСУ ранен мирный житель.

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