Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Александровки в ДНР
Донецк, 8 января 2023, 15:24 — REGNUM В результате обстрела Александровки в Донецкой Народной Республике со стороны боевиков ВСУ ранен мирный житель, сообщили 8 января в штабе территориальной обороны ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате удара ВСУ по Старобешевской ТЭС погибла женщина.
В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (7 января) ВСУ выпустили по территории республики 178 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и миномётов. Двое мирных жителей получили ранения.