Донецк, 8 января, 2023, 15:24 — ИА Регнум. В результате обстрела Александровки в Донецкой Народной Республике со стороны боевиков ВСУ ранен мирный житель, сообщили 8 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Валентин Спринчак/ТАСС ДНР

«ВФУ ранили мирного жителя в Александровке Петровского района Донецка», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате удара ВСУ по Старобешевской ТЭС погибла женщина.

В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (7 января) ВСУ выпустили по территории республики 178 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и миномётов. Двое мирных жителей получили ранения.