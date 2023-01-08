Полмиллиона домов в Калифорнии остались без света
Полмиллиона домов в Калифорнии остались без света из-за ливней и ветра
Сакраменто, США, 8 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Более полумиллиона домов в американском штате Калифорния остались без света из-за ливней и шквалистого ветра, передают местные СМИ 8 января.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Лампа
Самая сложная ситуация сложилась в Сакраменто.
По прогнозам метеорологов, в ближайшее время ситуация к лучшему не изменится, регион ждут новые ливни и снегопады.
Ранее метеорологи предупреждали, что из-за рекордного количества осадков в Калифорнии возможны наводнения.