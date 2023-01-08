Москва, 8 января, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл уверен, что ждать окончания церковных расколов на Украине и прекращения правления действующей власти осталось недолго. Об этом он заявил 8 января после литургии в Успенском соборе Московского кремля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Патриарх Кирилл

«Как исчезли обновленцы, так исчезнут и раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной», — предсказал глава Русской православной церкви.

По словам главы РПЦ, киевские власти сейчас также пытаются ослабить и уничтожить православную церковь и оторвать от нее верующих, подчинив их раскольникам. При этом украинский народ «всё видит и понимает».

Как сообщало ИА REGNUM, в православное Рождество глава киевского режима Владимир Зеленский аннулировал гражданство у 13 священников Украинской православной церкви. Ранее власти страны лишили православных права использовать храмы Киево-Печерской лавры и де-факто передали их раскольникам.

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