Париж, , 15:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин при личном общении производит положительное впечатление, хотя его действия оправдать нельзя, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью, которое транслировал телеканал France 2.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин © EPA/LUDOVIC MARIN/ POOL MAXPPP OUT/ТАСС

Отвечая на вопрос журналистов о своих отношениях с Путиным, Макрон указал на противоречие.

«Когда вы встречаете его таким, неприятия к нему нет. Вот в чём парадокс», — приводит слова Макрона газета Le Parisien.

При этом он заявил о несогласии с курсом Путина в отношении Украины. Нет ничего, что оправдывало бы развязывание конфликта, подчеркнул французский лидер.

Макрон добавил, что не согласен с действиями Путина, направленными на восстановление «границ империи». Путин, отметил он, объясняет свои действия против Киева угрозой со стороны ЕС и США.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон ранее заявлял, что продолжает напрямую контактировать с российским президентом Путиным в условиях украинского кризиса.

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