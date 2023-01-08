Макрон рассказал о «парадоксе» в отношениях с Путиным
Париж, 8 января 2023, 15:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин при личном общении производит положительное впечатление, хотя его действия оправдать нельзя, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью, которое транслировал телеканал France 2.
Отвечая на вопрос журналистов о своих отношениях с Путиным, Макрон указал на противоречие.
«Когда вы встречаете его таким, неприятия к нему нет. Вот в чём парадокс», — приводит слова Макрона газета Le Parisien.
При этом он заявил о несогласии с курсом Путина в отношении Украины. Нет ничего, что оправдывало бы развязывание конфликта, подчеркнул французский лидер.
Макрон добавил, что не согласен с действиями Путина, направленными на восстановление «границ империи». Путин, отметил он, объясняет свои действия против Киева угрозой со стороны ЕС и США.
Как сообщало ИА REGNUM, Макрон ранее заявлял, что продолжает напрямую контактировать с российским президентом Путиным в условиях украинского кризиса.
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